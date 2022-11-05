Баварія виграла в Герти, Лейпциг розібрався з Гоффенгаймом: результати 13 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
У 13-у турі німецької Бундесліги відбулося 5 матчів.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
13 тур, 5 листопада
Аугсбург - Айнтрахт 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 - 1 Беріша, 1:1 - 13 Роде, 1:2 - 64 Кнауфф
Боруссія Д - Бохум 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 8 Мукоко, 2:0 - 12 Рейна (пен), 3:0 - 45+2 Мукоко
Герта - Баварія 2:3 (2:3)
Голи: 0:1 - 12 Мусіала, 0:2 - 37 Чупо-Мотінг, 0:3 - 38 Чупо-Мотінг, 1:3 - 40 Лукебакіо, 2:3 - 45 Зельке
Гоффенгайм - РБ Лейпциг 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 17 Нкунку, 1:1 - 50 Рюттер, 1:2 - 57 Нкунку, 1:3 - 69 Ольмо
Майнц - Вольфсбург 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Віммер, 0:2 - 70 Арнольд, 0:3 - 84 Баку
Сьогодні,в Бундеслізі відбудеться ще один матч:
19:30. Вердер - Шальке