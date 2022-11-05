Тен Гаг про МЮ: У нас захищаються всі 11 гравців, починаючи з Роналду

Тренер МЮ розповів про розвиток своєї команди

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

У Манчестер Юнайтед захисні функції виконують усі гравці команди.

Про це розповів головний тренер Ерік тен Гаг.

"В нашій команді захищаються всі 11 гравців, починаючи з Роналду попереду. Тому нас важко перемогти як команду. Коли ми граємо з бажанням та пристрастю - нас важко перемогти, це й робить нас успішними".

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"У нас багато ігор, але водночас це можливість розвиватися та краще розуміти весь процес. Гравці люблять грати у матчах, а не тренуватися, тому це теж в якомусь плані перевага", - сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не купить форварда, якщо Роналду залишиться.