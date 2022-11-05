Головне
Тренер Брюгге розповів про конфлікт з Яремчуком
Вчора 20:19 2346
Шахтар без проблем переміг Інгулець в 11 турі УПЛ
Сьогодні 16:53 323
Верес розгромив Металіст 1925 у 11 турі УПЛ
Сьогодні 16:49 252
Олександрія розібралася з Колосом в 11 турі УПЛ
Сьогодні 15:15 274
Зоря дотиснула Металіст в 11 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 301
Шахтар готовий запропонувати Мудрику покращений контракт
Сьогодні 13:13 339
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць
Сьогодні 11:51 30013
Зідан очолить збірну Франції після ЧС-2022
Сьогодні 09:24 258
Зоря прийме Металіст, Шахтар зіграє з Інгульцем: Розклад матчів УПЛ на 05 листопада
Сьогодні 08:25 454
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 21:49 8083
Прямі трансляції

Тен Гаг про МЮ: У нас захищаються всі 11 гравців, починаючи з Роналду

Сьогодні 17:51 186 0
Тренер МЮ розповів про розвиток своєї команди
Тен Гаг про МЮ: У нас захищаються всі 11 гравців, починаючи з Роналду
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Ерік тен Гаг

Джерело - офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

У Манчестер Юнайтед захисні функції виконують усі гравці команди.

Про це розповів головний тренер Ерік тен Гаг.

"В нашій команді захищаються всі 11 гравців, починаючи з Роналду попереду. Тому нас важко перемогти як команду. Коли ми граємо з бажанням та пристрастю - нас важко перемогти, це й робить нас успішними".

  Роналду: Манчестер Юнайтед продовжує йти до своїх цілей

"У нас багато ігор, але водночас це можливість розвиватися та краще розуміти весь процес. Гравці люблять грати у матчах, а не тренуватися, тому це теж в якомусь плані перевага", - сказав тен Гаг.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не купить форварда, якщо Роналду залишиться.

Коментарі ()
Популярне зараз
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 30013
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 14277 1
Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця Чемпіонат України-2022/23 з хокею: календар, результати, турнірна таблиця 8083
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 10709 1
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 5742
Віват, король! Олегу Блохіну - 70! Віват, король! Олегу Блохіну - 70! 7602
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25543
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 43828
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 99841
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15946 2
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26657 2
Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було Тайсон Ф'юрі - Ділліан Вайт: Як це було 7925