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Роналду: Манчестер Юнайтед продовжує йти до своїх цілей

Сьогодні 14:24 236 0
Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад
Роналду: Манчестер Юнайтед продовжує йти до своїх цілей
Фото - gettyimages
#Манчестер Юнайтед, #Кріштіану Роналду, #Кріштіану Роналду-молодший

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду оцінив перемогу над Реалом Сосьєдад (1:0) у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому він відзначився результативною передачею.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

Актуально: Реал Сосьєдад - Манчестер Юнайтед 0:1: Огляд матчу

"Ми рухаємося далі і продовжуємо йти до своїх цілей у цьому сезоні! Дякую нашим уболівальникам, які ніколи нас не кидають!" - написав Роналду.

Попри перемогу, МЮ не зміг посісти перше місце, поступившись Реалу Сосьєдад за додатковими параметрами.

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