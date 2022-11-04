Роналду: Манчестер Юнайтед продовжує йти до своїх цілей

Кріштіану Роналду прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду оцінив перемогу над Реалом Сосьєдад (1:0) у матчі 6-го туру групового етапу Ліги Європи, в якому він відзначився результативною передачею.

Про це розповів сам футболіст в Instagram.

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"Ми рухаємося далі і продовжуємо йти до своїх цілей у цьому сезоні! Дякую нашим уболівальникам, які ніколи нас не кидають!" - написав Роналду.

Попри перемогу, МЮ не зміг посісти перше місце, поступившись Реалу Сосьєдад за додатковими параметрами.