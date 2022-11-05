Олександрія розібралася з Колосом в 11 турі УПЛ

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#Колос, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

В 11 турі УПЛ Олександрія вдома обіграла Колос.

Матч завершився з рахунком 4:1 на користь господарів поля.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 05 листопада

Олександрія - Колос 4:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 8 Рибалка, 1:1 - 53 Оріховський, 2:1 - 61 Третяков (пен), 3:1 - 69 Рибалка (пен), 4:1 - 73 Третяков

Олександрія: Олег Білик, Владислав Бабогло, Кирило Ковалець (Богдан Кобзар 80), Владислав Калітвінцев (Вікентій Волошин 80), Максим Третьяков, Денис Мірошниченко, Максим Дячук (Валерій Бондаренко 80), Артем Шулянський (Олег Кожушко 46), Олександр Демченко, Андрій Цуріков, Сергій Рибалка (Кирило Дришлюк 84)

Колос: Євген Волинець, Володимир Лисенко (Денис Безбородько 46), Євген Смирний (Кіріл Попов 46), Павло Оріховський, Вадим Мілько, Євген Новак (Роман Гончаренко 42), Олексій Зозуля, Денис Кузик (Сергій Мякушко) Владислав Ємець, Сергій Чоботенко, Олег Ільїн

Попередження: Євген Смирний 26, Володимир Лисенко 33, Денис Безбородько 61, Сергій Мякушко 72

Раніше Зоря дотиснула Металіст.

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