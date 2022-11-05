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Зоря дотиснула Металіст в 11 турі УПЛ

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Неймовірна перемога Зорі
Зоря дотиснула Металіст в 11 турі УПЛ
#Зоря, #Металіст, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 11 туру УПЛ Зоря обіграла Металіст.

Матч завершився з рахунком 3:2 на користь луганського клубу.

Чемпіонат України - УПЛ

11 тур, 05 листопада

Зоря - Металіст 3:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Підлепенець, 1:1 - 72 Чурко, 1:2 - 74 Панасенко, 2:2 - 89 Мішньов, 3:2 - 90+3 Шахов

Зоря: Дмитро Мацапура, Богдан Бутко, Володимир Бражко, В'ячеслав Чурко (Максим Луньов 88), Сергій Булеца (Євген Шахов 78), Назарій Русин (Денис Антюх 78), Максим Імереков, Денис Нагнойний (Максим Хлань 59), Арсеніий Батагов, Ігор Кирюханцев (Дмитро Мишньов 88), Олег Данченко

Металіст: Орест Костик, Олександр Мизюк, Андрій Ралюченко, Сергій Панасенко, Єгор Картушов, Євген Підлепенець, Єгор Демченко, Олександр Каплієнко, В'ячеслав Танковський, Юрій Романюк, Алекс Чідомере (Євген Рязанцев 44)

Попередження: Володимир Бражко 86

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