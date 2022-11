Наполі перервав рекордну серію з 13 перемог поспіль

Наполі на виїзді поступився Ліверпулю (0:2) у 6-му турі Ліги чемпіонів та перервав свою серію з 13 перемог поспіль.

Про це повідомляє Squawka.

Ліверпуль - Наполі 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів

Цей показник був рекордним для італійського клубу. Також Напол" зазнав першої поразки у сезоні - до цього було 15 перемог та 2 нічиїх.

Попри програш неаполітанці зберегли перше місце в групі ЛЧ. У Серії А підопічні Лучано Спаллетті також йдуть лідерами.

WWDDWWWWWWWWWWWWWL



