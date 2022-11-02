Наполі перервав рекордну серію з 13 перемог поспіль

Джерело - Чемпіон.
Наполі на виїзді поступився Ліверпулю (0:2) у 6-му турі Ліги чемпіонів та перервав свою серію з 13 перемог поспіль.
Про це повідомляє Squawka.
Ліверпуль - Наполі 2:0: огляд матчу Ліги чемпіонів
Цей показник був рекордним для італійського клубу. Також Напол" зазнав першої поразки у сезоні - до цього було 15 перемог та 2 нічиїх.
Попри програш неаполітанці зберегли перше місце в групі ЛЧ. У Серії А підопічні Лучано Спаллетті також йдуть лідерами.
WWDDWWWWWWWWWWWWWL— Squawka (@Squawka) November 1, 2022
Napoli have lost for the first time in all competitions this season. 😲