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Кухаревич забив у третьому матчі поспіль за Гіберніан

Сьогодні 08:37 197 0
Кухаревич забив у третьому матчі поспіль за Гіберніан
Фото - gettyimages
#Кухаревич, #Гіберніан

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Гіберніана Микола Кухаревич відзначився забитим м'ячем у виїзному матчі 14-го туру чемпіонату Шотландії проти Абердіна.

Українець забив єдиний гол своєї команди на 69-й хвилині за рахунку 3:0 на користь суперника, а в підсумку гості зазнали поразки 1:4.

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21-річний український форвард записав на свій рахунок результативний удар у третьому матчі чемпіонату Шотландії поспіль. Раніше він вразив ворота Сент-Джонстона (1:2) та Сент-Міррена (3:0).

Наразі на рахунку Кухаревича наразі три голи у восьми матчах шотландської першості.

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