Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО

Джерело - Чемпіон.

Микола Кухаревич відкрив рахунок у матчі 12-го туру чемпіонату Шотландії між Гіберніаном та Сент-Джонстоном.

На 35-й хвилині український нападник виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику суперника і завдав влучного удару головою.

Відео

Hibs 1-0 Saints. Long wait after a VAR check, goal given. #Hibs pic.twitter.com/f7PzE3L705 — Freddie 🗯 (@Freddie_23_23) October 21, 2022

Цей гол став першим для Кухаревича за Гіберніан, але він не допоміг команді виграти поєдинок - 1:2 у підсумку.

Нагадаємо, Кухаревич приєднався до Гіберніана на правах оренди із Труа.

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