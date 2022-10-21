Головне
Шевченко отримав нагороду за надзвичайну кар’єру та відданість Україні
Вчора 19:53 450
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця
Вчора 22:49 3729
Експершу ракетку світу Халеп тимчасово відсторонили через позитивну допінг-пробу
Вчора 20:40 247
Залишитися в грі: Як FAVBET підтримує український футбол під час війни
Вчора 12:31 198
Джеррард залишив Астон Віллу
Вчора 08:25 485
Збірна України розгромила Хорватію у відборі жіночого Євро-2023
20.10.2022 23:18 869 1
Сіренко: Ф’юрі досить пошарпаний як для свого боксерського віку
20.10.2022 22:55 493
Група іранських футболістів надіслала ФІФА лист з проханням виключити Іран з ЧС-2022
20.10.2022 22:24 700
Берінчик проведе бій в андеркарді поєдинку Ф'юрі - Чісора
20.10.2022 21:40 974
Роналду буде виключено зі складу першої команди Манчестер Юнайтед
20.10.2022 20:09 1521
Блоги
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:32 154
Кривбас випустив нецензурне промо напередодні матчу з Інгульцем - ВІДЕО
Кривбас випустив нецензурне промо напередодні матчу з Інгульцем - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:53 485
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 13:16 5751
Дивись матч Челсі - МЮ безкоштовно на YouTube каналі Setanta Sports Premier League
Дивись матч Челсі - МЮ безкоштовно на YouTube каналі Setanta Sports Premier League Дмитро Копій
Вчора 12:37 198
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 11:14 5451
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо
49 років тому почалася легендарна епоха світового футболу - Валерій Лобановський очолив Динамо Андрій Твердохліб
20.10.2022 12:44 2741
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Андрій Твердохліб
20.10.2022 11:50 9875 4
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО
Яремчук забив елегантний гол за Брюгге після виходу сам на сам - ВІДЕО Андрій Дунець
20.10.2022 07:15 15150
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО
Лунін врятував Реал після удару впритул у матчі проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
20.10.2022 07:00 6942
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО
Лунін видав приголомшливий сейв у матчі Ла Ліги проти Ельче - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 23:23 6862
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО
Коноплянка впевнено реалізував пенальті за Краковію у Кубку Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 21:25 1188
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США
Редкач жорстко обізвав тренера Усика за те, що він виїхав до США Андрій Дунець
19.10.2022 18:10 3012 1
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО
У Чемпіоншипі забили фантастичний гол у дев'ятку з-за меж штрафного - ВІДЕО Андрій Дунець
19.10.2022 13:15 3508
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО
Кочергін шаленим дальнім ударом на останніх хвилинах вивів Ракув до наступного раунду Кубка Польщі - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 19:47 15383
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО
Партнер ексгравця Динамо забив неймовірний гол ножицями в парагвайському Суперкласико - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 12:43 936
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО
Ігнатенко забив за Бордо гол у стилі Роналду - ВІДЕО Андрій Дунець
18.10.2022 11:55 1295
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1
Золотий м'яч привезли на церемонію на автомобілі Формули-1 Віктор Слюсаренко
18.10.2022 00:27 532
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками
Організатори Золотого м'яча написали прізвище Шевченка із грубими помилками Андрій Дунець
17.10.2022 21:13 12909
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій
Українку Ястремську змушують грати проти росіянки, яка підтримала війну. Хронологія подій Андрій Дунець
17.10.2022 17:47 1181 1
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football
Як зробити Золотий м’яч знову золотим? Безкоштовна порада для France Football Андрій Дунець
17.10.2022 16:02 2398 1
Прямі трансляції

Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО

Вчора 23:32 Андрій Дунець 171 0
Кухаревич забив красивий дебютний м'яч за Гіберніан - ВІДЕО
#Кухаревич, #Чемпіонат Шотландії, #Хіберніан

Джерело - Чемпіон.

Микола Кухаревич відкрив рахунок у матчі 12-го туру чемпіонату Шотландії між Гіберніаном та Сент-Джонстоном. 

На 35-й хвилині український нападник виграв верхову боротьбу у штрафному майданчику суперника і завдав влучного удару головою.

Відео

Цей гол став першим для Кухаревича за Гіберніан, але він не допоміг команді виграти поєдинок - 1:2 у підсумку.

Нагадаємо, Кухаревич приєднався до Гіберніана на правах оренди із Труа.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО Український воротар блискучим сейвом у серії пенальті вивів Сампдорію до 1/8 фіналу Кубка Італії - ВІДЕО 5456
Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги Левандовський повторив унікальне гольове досягнення Ла-ліги 647
Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Карпати - Нива Тернопіль - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 804
В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО В Іспанії забили сенсаційний гол із супердалекої відстані - ВІДЕО 5770
Динамо - Ворскла: де дивитися матч УПЛ Динамо - Ворскла: де дивитися матч УПЛ 1092
Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця Чоловіча Суперліга України-Будінвест: календар, результати, турнірна таблиця 3729
Рекомендуємо
Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх Від Ліллегаммера до Пхьончхана: згадуємо всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх 8126
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 122747
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 61202
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в чемпіонаті Туреччини 51831
Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули Найзворушливіша історія війни: 10-річна дівчинка назбирала 21 тис гривень грою в шашки для фонду Притули 2059
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 20916 1