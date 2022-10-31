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Тренер Брюгге пояснив відсутність Яремчука

Сьогодні 14:10 198 0
Роман Яремчук не зіграв у двох останніх матчах за брюсельців.
Тренер Брюгге пояснив відсутність Яремчука
Фото - gettyimages
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - Суспільне Спорт.

Український нападник Брюгге не зіграв в останніх двох матчах бельгійського клубу.

Останнім матчем за участі Яремчука стала гра проти Юніона. Українець вийшов на заміну, відігравши 26 хвилин, після чого просидів на лаві запасних матч Ліги чемпіонів проти Порту.

На наступний матч проти Остенде Яремчук взагалі опинився за межами заявки. А бельгійське видання Voetbal Nieuws повідомило, що відсутність українського форварда пов'язана саме з конфліктом із тренером.

Однак ще перед грою з Остенде, яка закінчилася перемогою Брюгге з рахунком 4:2, головний тренер брюсельців Карл Гофкенс пояснив, що причина відсутності Яремчука не пов'язана з конфліктом. Хоча й визнав: український форвард має покращити свою гру.

"З Романом немає жодних структурних проблем. Наразі ми не вирішили, як заповнити позицію нападника. Не думаю, що у найближчому майбутньому це залишиться проблемою. Це необов'язково тактичне питання, радше в інтенсивності та драйві, чого я і хочу бачити від нього. У майбутньому Роман має щось з цим зробити. Це моє послання йому", - відзначив Гофкенс.

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