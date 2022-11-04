Головне
Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи
Вчора 23:53 1615
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 16:54 313497
Тоттенгем узгодив трансфер Маліновського - ЗМІ
Сьогодні 16:30 1449
Ворскла переграла Львів в 11 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 341
Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 11:43 34216 2
Мудрик і Дембеле – найшвидші гравці Ліги чемпіонів 2022/23
Сьогодні 11:27 384
Усик назвав дату бою з Ф’юрі
Сьогодні 11:12 1631
Луческу пояснив поразку від Фенербахче
Сьогодні 09:38 918 1
Богачук нокаутував Колі у поєдинку за пояс WBC
Сьогодні 08:50 1253
Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 08:25 4158
Прямі трансляції

Атлетіко виставив Фелікса на трансфер

Сьогодні 19:49 434 1
Клуб знаходиться у пошуках додаткових джерел доходів
Атлетіко виставив Фелікса на трансфер
#Атлетіко Мадрид, #Жуан Фелікс

Джерело - Cadena SER.

Атлетіко виставив на трансфер португальського нападника Жоау Фелікса.

Про це повідомляє Cadena SER.

Клуб знаходиться у пошуках додаткових джерел доходів, щоб збалансувати фінансове становище після вильоту з Ліги чемпіонів. Окрім цього, "матрацникам" потрібні кошти на підсилення проблемних позицій взимку.

Для цього Атлетіко необхідно продати хоча б двох з чотирьох виставлених на трансфер футболістів. Іспанці сподіваються як мінімум на вигідну угоду щодо Фелікса.

У його підписанні досі зацікавлений Манчестер Юнайтед, але англійці вже не мають наміру платити понад 100 мільйонів євро, як це було влітку.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи Шахтар отримав потенційних суперників у плей-оф Ліги Європи 4158
Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна втратила місце в топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 34216 2
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах 313497
Жертва Усика Брієдіс агітує проти України Жертва Усика Брієдіс агітує проти України 3186 1
Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН 3215
Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу 3391
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 11302 3
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 26599 2
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 42577
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11939 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 93683 1
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 15920 2