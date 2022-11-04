Клуб знаходиться у пошуках додаткових джерел доходів

Джерело - Cadena SER.

Атлетіко виставив на трансфер португальського нападника Жоау Фелікса.

Про це повідомляє Cadena SER.

Клуб знаходиться у пошуках додаткових джерел доходів, щоб збалансувати фінансове становище після вильоту з Ліги чемпіонів. Окрім цього, "матрацникам" потрібні кошти на підсилення проблемних позицій взимку.

Для цього Атлетіко необхідно продати хоча б двох з чотирьох виставлених на трансфер футболістів. Іспанці сподіваються як мінімум на вигідну угоду щодо Фелікса.

У його підписанні досі зацікавлений Манчестер Юнайтед, але англійці вже не мають наміру платити понад 100 мільйонів євро, як це було влітку.