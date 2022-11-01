Атлетіко відмовився продавати Фелікса за 100 млн євро

Жуан Фелікс влітку міг змінити клуб

Баварія влітку намагалася підписати гравця Атлетіко Жуана Фелікса.

Про це повідомляє Marca.

Після продажу Роберта Левандовського у Барселону баварці хотіли підписати не лише Садіо Мане з Ліверпуля, а й гравця, навколо якого можна було будувати майбутнє клубу.

Проте іспанський клуб відхилив пропозицію у 100 мільйонів євро, з якою до офісу Атлетіко прибув агент Жорже Мендеш, оскільки вважав, що Фелікс і клуб проведуть сильний сезон.

Зараз чимало людей в Атлетіко вважають, що потрібно було прийняти трансферну пропозицію Баварії, щоб підсилити інші позиції. Також це унеможливило б конфлікт гравця з головним тренером команди Дієго Сімеоне через недостатню ігрову практику.

В сезоні 2022/23 Фелікс забив 2 голи та зробив 3 асисти в 15 матчах. В останніх 7 матчах футболіст провів на полі 84 хвилини.

Раніше повідомлялося, що Фелікс може покинути Атлетіко через брак ігрової практики.