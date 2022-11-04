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Жезуш: Уболівальників Фенербахче у Кракові було більше, ніж фанів Динамо

Сьогодні 12:24 238 0
Жорже Жезуш прокоментував перемогу над Динамо
Жезуш: Уболівальників Фенербахче у Кракові було більше, ніж фанів Динамо
#Динамо Київ, #Жезус, #Фенербахче

Джерело - fcdynamo.com.

Фенербахче показав відмінний виступ на груповому етапі Ліги Європи.

Про це розповів наставник турецького клубу Жорже Жезуш.

"Це дуже важливий момент для Фенербахче, адже ми фінішували на першому місці в групі та вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. Таким чином, нам не доведеться грати два додаткові матчі плей-оф. Загалом, ми провели груповий етап без поразок. Чекаємо на суперника в наступному раунді, а також концентруємося на найближчому матчі в турецькій лізі.

Фенербахче продемонстрував відмінний виступ у Лізі Європи, який також є важливим для позиції Туреччини в таблиці коефіцієнтів. 

Але зараз наша мета - не перемога в Лізі Європи. У цього турніру інші фаворити. Наша найперша ціль - стати чемпіонами Туреччини, тому ми маємо сфокусуватися на наступному матчі з Сівасспором.

Також хотів би подякувати нашим уболівальникам, яких у Кракові було навіть більше, ніж фанів Динамо", - відзначив Жезус.

Нагадаємо, Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи.

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