Жезуш: Уболівальників Фенербахче у Кракові було більше, ніж фанів Динамо

Фенербахче показав відмінний виступ на груповому етапі Ліги Європи.

Про це розповів наставник турецького клубу Жорже Жезуш.

"Це дуже важливий момент для Фенербахче, адже ми фінішували на першому місці в групі та вийшли до 1/8 фіналу Ліги Європи. Таким чином, нам не доведеться грати два додаткові матчі плей-оф. Загалом, ми провели груповий етап без поразок. Чекаємо на суперника в наступному раунді, а також концентруємося на найближчому матчі в турецькій лізі.

Фенербахче продемонстрував відмінний виступ у Лізі Європи, який також є важливим для позиції Туреччини в таблиці коефіцієнтів.

Але зараз наша мета - не перемога в Лізі Європи. У цього турніру інші фаворити. Наша найперша ціль - стати чемпіонами Туреччини, тому ми маємо сфокусуватися на наступному матчі з Сівасспором.

Також хотів би подякувати нашим уболівальникам, яких у Кракові було навіть більше, ніж фанів Динамо", - відзначив Жезус.