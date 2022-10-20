Голанд може побити рекорд Ширера за 4 сезони

Sky Sports наводить власні статистичні дані

Нападник Манчестер Сіті Ерлінґ Голанд може забити 63 голи за в АПЛ сезон, якщо буде продовжувати демонструвати нинішню результативність.

Про це повідомляє Sky Sports.

Цифри у 67 забитих м'ячів норвежець зможе досягти, якщо проведе решту матчів АПЛ без замін. Ця цифра майже вдвічі більше, ніж рекорд Алана Ширера та Енді Коула, які забивали по 34 м'ячі за сезон у Прем'єр-Лізі.

Саме Ширеру належить рекорд АПЛ за кількістю голів - 260. Цей рекорд за нинішньої результативністі Голанд зможе перевершити менш ніж за чотири сезони.

Абсолютний рекорд результативності у рамках одного сезону вищого англійського дивізіону належить Діксі Діну, який у сезоні 1927/28 забив 60 м'ячів.

У цьому сезоні Ерлінґ Голанд у 10 матчах АПЛ забив 15 голів та віддав 3 асисти.