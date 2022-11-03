Головне
Динамо знову поступилось Фенербахче у Лізі Європи
Вчора 23:53 256
Шериф з Ковалем дотиснув Омонію, Манчестер Юнайтед переграв Реал Сосьєдад: Результати 6 туру Ліги Європи
Вчора 23:55 298
Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН
Вчора 22:46 2634
Шевченко відхилив пропозицію італійського клубу
Вчора 22:22 429
Дніпро-1 поступився АЗ у 6 турі Ліги конференцій
Вчора 21:36 462
Бєсєдін та Бущан - у старті Динамо на матч з Фенербахче
Вчора 20:48 361
Піке оголосив про завершення кар'єри
Вчора 20:24 428
Голуб виборола срібло чемпіонату світу з джиу-джитсу
Вчора 19:53 214
Стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі
Вчора 19:11 1928
Ураган дізнався суперників в еліт-раунді Ліги чемпіонів
Вчора 16:52 375
Прямі трансляції

Мбаппе перевершив досягнення Мессі

Вчора 23:37 258 0
Форвард ПСЖ став наймолодшим автором 40 голів у Лізі чемпіонів.
Мбаппе перевершив досягнення Мессі
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який забив 40 голів у турнірі.

Про це повідомляє Opta.

Француз забив у ворота Ювентуса у матчі 6-го туру групової стадії ЛЧ у віці 23 років, 10 місяців та 13 днів. Цей м'яч став для форварда "принців" 40-м у турнірі.

Водночас легендарному Ліонелю Мессі забити 40-й м'яч у Лізі чемпіонів вдалося лише у віці 24 років, 4 місяці та 8 днів у листопаді 2011 року.

Мбаппе посідає 19-е місце у списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів. Рекорд за кількістю голів у турнірі належить форварду Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду (140 м'ячів).

Нагадаємо, керівництво ПСЖ розчарувалося у Мбаппе.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН Динамо - Фенербахче 0:2. ОНЛАЙН 2634
Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом Стало відомо, який гонорар Ломаченко заробив за бій з Ортісом 23660
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 13400
Стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі Стала відома зарплата Зінченка в Арсеналі 1928
Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи Динамо - Фенербахче: де дивитися матч Ліги Європи 1803
Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз. Унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 53628
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 7870 7
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 25484
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 56959 1
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6868
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 110034
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 29133 1