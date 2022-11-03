Мбаппе перевершив досягнення Мессі

Джерело - Чемпіон.
Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе став наймолодшим футболістом в історії Ліги чемпіонів, який забив 40 голів у турнірі.
Про це повідомляє Opta.
Француз забив у ворота Ювентуса у матчі 6-го туру групової стадії ЛЧ у віці 23 років, 10 місяців та 13 днів. Цей м'яч став для форварда "принців" 40-м у турнірі.
Водночас легендарному Ліонелю Мессі забити 40-й м'яч у Лізі чемпіонів вдалося лише у віці 24 років, 4 місяці та 8 днів у листопаді 2011 року.
Мбаппе посідає 19-е місце у списку найкращих бомбардирів в історії Ліги чемпіонів. Рекорд за кількістю голів у турнірі належить форварду Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду (140 м'ячів).
Нагадаємо, керівництво ПСЖ розчарувалося у Мбаппе.