Керівництво ПСЖ розчарувалося у Мбаппе

У ПСЖ вважають, що нападник зрадив клуб

Між керівництвом ПСЖ та Кіліаном Мбаппе існують розбіжності.

Про це повідомляє As з посиланням на L'Équipe.

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Після гри з Марселем француза просили спростувати чутки про бажання покинути клуб, щоб зменшити градус обстановки.

Зазначається, що власники ПСЖ вже втомились від поведінки Мбаппе. Вважається, що він зрадив клуб, підписавши новий контракт і вже просячи піти. У Катарі думають, що Кіліан не може диктувати клубу умови, тому стосунки між ними псуються.

Наразі ПСЖ не розглядає можливість продажу 23-річного француза взимку.

Нагадаємо, Реал не підпише Мбаппе та Голанда до 2024 року.