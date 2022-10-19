Керівництво ПСЖ розчарувалося у Мбаппе

Джерело - tribuna.com.
Між керівництвом ПСЖ та Кіліаном Мбаппе існують розбіжності.
Про це повідомляє As з посиланням на L'Équipe.
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Після гри з Марселем француза просили спростувати чутки про бажання покинути клуб, щоб зменшити градус обстановки.
Зазначається, що власники ПСЖ вже втомились від поведінки Мбаппе. Вважається, що він зрадив клуб, підписавши новий контракт і вже просячи піти. У Катарі думають, що Кіліан не може диктувати клубу умови, тому стосунки між ними псуються.
Наразі ПСЖ не розглядає можливість продажу 23-річного француза взимку.
Нагадаємо, Реал не підпише Мбаппе та Голанда до 2024 року.