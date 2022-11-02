Саррі планує закрити Лаціо на базі до римського дербі

Джерело - football24.ua.
Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі планує закрити команду на клубній базі після повернення до столиці Італії з Роттердама.
Про це повідомляє Il Messaggero.
Тренеру не сподобалося те, як команда відреагувала на домашню поразку від Салернітани у матчі 12-го туру чемпіонату Італії (1:3), і тепер незалежно від результату зустрічі з Фейєнордом у Лізі Європи гравці Лаціо будуть замкнені на клубній базі аж до матчу з Ромою.
Матч Рома - Лаціо відбудеться у неділю, 6 листопада. Початок о 19:00.
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