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Ювентус готує трансфер Милинковича-Савича

Сьогодні 12:22 149 0
Ювентус зацікавлений у послугах Милинковича-Савича.
Ювентус готує трансфер Милинковича-Савича
Фото - gettyimages
#Лаціо, #Милинкович-Савич, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - football.ua.

Ювентус може взимку купити Сергія Милинковича-Савича у Лаціо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Туринський клуб може спробувати організувати трансфер 27-річного центрального півзахисника під час зимового трансферного вікна. Клуб постійно контактує з агентами хавбека, але переговори відбуваються повільно.

Трансфер гравця сильно залежатиме від стану здоров'я Поля Погба, який, як очікується, повернеться на поле у ​​2023 році.

Милинкович-Савич цього сезону забив 5 голів і віддав 7 результативних передач у 17 матчах за Лаціо у всіх турнірах.

Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.

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