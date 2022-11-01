Ювентус готує трансфер Милинковича-Савича

Ювентус зацікавлений у послугах Милинковича-Савича.

Ювентус може взимку купити Сергія Милинковича-Савича у Лаціо.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Туринський клуб може спробувати організувати трансфер 27-річного центрального півзахисника під час зимового трансферного вікна. Клуб постійно контактує з агентами хавбека, але переговори відбуваються повільно.

Трансфер гравця сильно залежатиме від стану здоров'я Поля Погба, який, як очікується, повернеться на поле у ​​2023 році.

Милинкович-Савич цього сезону забив 5 голів і віддав 7 результативних передач у 17 матчах за Лаціо у всіх турнірах.

Раніше Лаціо відмовив клубам АПЛ у трансфері Милинковича-Савича.