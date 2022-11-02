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Реал зацікавлений у підписанні Мудрика

Сьогодні 18:38 277 0
Михайло Мудрик може змінити клуб
Реал зацікавлений у підписанні Мудрика
#Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Шахтар, #Арсенал Лондон, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

У Реала не зник інтерес до вінгера Шахтаря Михайла Мудрика.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

Представники мадридців виходили на оточення Мудрика, також могли бути контакти з гірниками. Те саме стосується і Арсенала, який також зацікавлений у цьому переході.

"Мудрик зараз – "наймодніший" молодий футболіст Східної Європи. Ним реально цікавиться Реал. Реально. Хто там з іспанців написав, що Реал відмовився через ціну – це неправда. Мадрид не вимкнувся, виходив на оточення футболіста, можливо, вже були контакти із самим клубом.

Так само Мудриком реально цікавиться Арсенал. Там також були певні контакти з оточенням і є певні неформальні розмови з клубом. Втім, зараз ці всі розмови неактуальні. Трансферне вікно закрите, і все буде визначатися від того, чи потрапить Шахтар у плей-оф Ліги чемпіонів. Якщо команда буде грати у Лізі Європи, то шанси на зимовий продаж Мудрика серйозно зростуть. Якщо пройдуть в ЛЧ, то його потрібно буде зберігати.

Крім того, наскільки я розумію, Шахтар серйозно розглядає варіант з перепідписанням контракту Мудрика. От є три реальні варіанти. Арсенал, Реал і нові умови в Шахтарі. Тоді вже ціна питання може вирости дуже серйозно", – заявив Циганик.

Чинний контракт 21-річного футболіста розрахований до 2026 року. Останнє перепідписання було 13 лютого цього року.

Раніше повідомлялося, що ПСЖ взимку може підписати Мудрика.

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