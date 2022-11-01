ПСЖ взимку може підписати Мудрика

Михайло Мудрик може змінити клуб

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик зацікавив низку європейських грандів.

Про це повідомляє SportMediaset.it.

Зокрема, 21-річний українець знаходиться на радарі у Манчестер Сіті та Арсенала.

Проте виграти конкуренцію за футболіста у цих клубів може ПСЖ. Паризький клуб може підписати хавбека вже в січні, зробивши вигідну пропозицію, якщо брати до уваги близько 100 мільйонів євро, в які, за словами Карло Ніколіні, Шахтар оцінює гравця.

Нагадаємо, Реал відмовився від трансферу Мудрика.