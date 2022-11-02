Вірт спрогнозував результат матчу Шахтар - Лейпциг

Шахтар не зможе перемогти РБ Лейпциг у 6 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Вереса та ексгравець гірників Юрій Вірт.

"Визначальний матч для обох команд. Хтось продовжить виступи у Лізі чемпіонів, а хтось вирушить до Ліги Європи.

Шахтар влаштує лише перемога, тож німцям буде легше чисто психологічно – їм не потрібно великими силами йти вперед.

Якщо чесно, не думаю, що на нас чекає голепад – авантюрний футбол закінчився ще в Лейпцигу. Прогнозую нічию із забитими м'ячами – 1:1", - відзначив Вірт.