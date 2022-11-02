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Вірт спрогнозував результат матчу Шахтар - Лейпциг

Сьогодні 17:40 209 0
Юрій Вірт прокоментував матч Шахтар - Лейпциг
Вірт спрогнозував результат матчу Шахтар - Лейпциг
#РБ Лейпциг, #Шахтар, #Юрій Вірт

Джерело - dynamo.kiev.ua.

Шахтар не зможе перемогти РБ Лейпциг у 6 турі Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер Вереса та ексгравець гірників Юрій Вірт.

"Визначальний матч для обох команд. Хтось продовжить виступи у Лізі чемпіонів, а хтось вирушить до Ліги Європи.

Шахтар влаштує лише перемога, тож німцям буде легше чисто психологічно – їм не потрібно великими силами йти вперед.

Якщо чесно, не думаю, що на нас чекає голепад – авантюрний футбол закінчився ще в Лейпцигу. Прогнозую нічию із забитими м'ячами – 1:1", - відзначив Вірт.

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