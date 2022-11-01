Баварія переграла Інтер, Наполі поступився Ліверпулю: результати матчів Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

У 6-му турі Ліги чемпіонів 2022/23 з футболу зіграно 8 матчів.

Українець Едуард Соболь вийшов з перших хвилин матчу з Баєром і був замінений на 79-ій хвилині. Роман Яремчук вийшов на заміну на 87-ій хвилині зустрічі.

Ліга чемпіонів 2022/23

Груповий етап

6 тур, 1 листопада

Баєр (Німеччина) - Брюгге (Бельгія) 0:0

Порту (Португалія) - Атлетіко (Іспанія) 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Таремі, 2:0 - 24 Еустакіо, 2:1 - 90+5 Савич

Баварія (Німеччина) - Інтер (Італія) 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Павар, 2:0 - 72 Чупо-Мотінг

Вікторія (Чехія) - Барселона (Іспанія) 2:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 6 Алонсо, 0:2 - 44 Торрес, 1:2 - 51 Хори (пен), 1:3 - 54 Торрес, 2:3 - 63 Хори, 2:4 - 75 Торре

Ліверпуль (Англія) - Наполі (Італія) 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 86 Салах, 2:0 - 90+8 Нуньєс

Марсель (Франція) - Тоттенгем (Англія) 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 45+2 Мбемба, 1:1 - 54 Лангле, 1:2 - 90+5 Гойб'єрг

Рейнджерс (Шотландія) - Аякс (Нідерланди) 1:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Бергхюйс, 0:2 - 29 Кудус, 1:2 - 87 Таверньє (пен), 1:3 - 89 Консейсао

Спортінг (Португалія) - Айнтрахт (Німеччина) 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Гомес, 1:1 - 62 Камара (пен), 1:2 - 72 Мауні