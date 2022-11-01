Нападник ПСЖ Ліонель Мессі проігнорував дзвінки помічника президента Барселони Жоана Лапорти.

Про це повідомляє Sport.es.

Іспанський клуб хоче повернути 35-річного аргентинського футболіста, проте представник Ліонеля веде переговори з Інтер Маямі.

Раніше повідомлялося, що представники Мессі та американського клубу ведуть обговорення про подібний перехід вже кілька років, і з кожним разом ймовірність такого трансферу зростає. Хорхе та Хосе Мас, які є співвласниками Інтер Маямі разом із Девідом Бекхемом, ведуть переговори з батьком Мессі - Хорхе Мессі.

Нинішнього сезону Мессі у 17 матчах у всіх турнірах забив 12 голів і зробив 13 асистів.