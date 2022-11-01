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Матч АЗ - Дніпро-1 судитиме бригада арбітрів з Греції

Сьогодні 20:55 86 0
Матч АЗ - Дніпро-1 судитиме бригада арбітрів з Греції
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

На матчі 6-го туру групового етапу Ліги конференцій АЗ - Дніпро-1, який відбудеться у четвер, 3 листопада і розпочнеться о 19:45, судитиме 37-річний грецький рефері Анастасіос Папапетру з Афін.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

В доробку цього арбітра 91 матч у вищому дивізіоні Греції (356 жовтих карток, 13 червоних, призначив 24 пенальті), три матчі у кваліфікації Ліги чемпіонів (11 жовтих карток, дві червоні, один пенальті), три матчі в груповому раунді Ліги Європи (9 жовтих карток) і шість - у кваліфікації (21 жовта картка), один матч в груповому раунді Ліги конференцій (п’ять жовтих карток) і три у кваліфікації (дев’ять жовтих карток, одна червона).

Актуально: АЗ - СК Дніпро-1: де дивитися матч Ліги конференцій

На матчах за участю українських клубів Анастасіос Папапетру раніше не працював. На лінії йому допомагатимуть співвітчизники - Тріфон Петропулос і Іорданіс Аптосоглу. Четвертий арбітр - Андреас Гамаріс.

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