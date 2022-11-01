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АЗ - СК Дніпро-1: де дивитися матч Ліги конференцій

Сьогодні 05:00 206 0
Матч відбудеться у четвер, 3 листопада
АЗ - СК Дніпро-1: де дивитися матч Ліги конференцій
#АЗ, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з АЗ.

Матч відбудеться у четвер, 3 листопада. Початок матчу о 19:45 за київським часом. 

Обидві команди достроково вийшли до плей-оф турніру. В останньому матчі буде визначатися переможець групи Е Ліги конференцій. Перше місце у групі дозволить вийти до 1/8 фіналу турніру, друге - дає путівку до /16 фіналу турніру. АЗ випереджає СК Дніпро-1 на два очки. То ж у тому матчі українській команді потрібна лише перемога.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо СК Дніпро-1 здолав одеський Чорноморець у 10 турі УПЛ.

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