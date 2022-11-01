Матч відбудеться у четвер, 3 листопада

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги конференцій СК Дніпро-1 на виїзді зіграє з АЗ.

Матч відбудеться у четвер, 3 листопада. Початок матчу о 19:45 за київським часом.

Обидві команди достроково вийшли до плей-оф турніру. В останньому матчі буде визначатися переможець групи Е Ліги конференцій. Перше місце у групі дозволить вийти до 1/8 фіналу турніру, друге - дає путівку до /16 фіналу турніру. АЗ випереджає СК Дніпро-1 на два очки. То ж у тому матчі українській команді потрібна лише перемога.

Дивитися поєдинок можна на медіасервісі Megogo.

Нагадаємо СК Дніпро-1 здолав одеський Чорноморець у 10 турі УПЛ.