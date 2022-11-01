Барселона розглядає Артету, як наступного головного тренера клубу

Артета у майбутньому може очолити Барселону

Барселона розглядає головного тренера Арсенала Мікеля Артету в якості майбутнього наставника команди.

Про це повідомляє Diario Sport.

Про призначення Артети зараз не йдеться. В клубі довіряють Хаві та роблять ставку на нього.

Проте керівництво команди вважає, що Артета в перспективі - надійний кандидат, який відповідає всім умовам. Артета грав за резервні команди Барси та працював асистентом Пепа Гвардіоли у Манчестер Сіті.

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