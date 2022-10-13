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Фелікс може покинути Атлетіко через брак ігрової практики

Сьогодні 14:56 138 0
Португалець все частіше залишається на лаві для запасних
Фелікс може покинути Атлетіко через брак ігрової практики
#Атлетіко Мадрид, #Жуан Фелікс

Джерело - Чемпіон.

Гравець Атлетіко Жуан Фелікс засмучений, що втратив місце у стартовому складі іспанського клубу.

Про це повідомляє La Razón.

Фелікс розглядає відхід з мадридського клубу в зимове трансферне вікно.

Футболіст вважає своє становище у команді неприйнятним та думає, що воно не зміниться, оскільки Сімеоне, за його прогнозом, тренуватиме Атлетіко й в наступному сезоні.

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