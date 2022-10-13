Фелікс може покинути Атлетіко через брак ігрової практики

Португалець все частіше залишається на лаві для запасних

Джерело - Чемпіон.

Гравець Атлетіко Жуан Фелікс засмучений, що втратив місце у стартовому складі іспанського клубу.

Про це повідомляє La Razón.

Фелікс розглядає відхід з мадридського клубу в зимове трансферне вікно.

Футболіст вважає своє становище у команді неприйнятним та думає, що воно не зміниться, оскільки Сімеоне, за його прогнозом, тренуватиме Атлетіко й в наступному сезоні.