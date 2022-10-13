Фелікс може покинути Атлетіко через брак ігрової практики

Джерело - Чемпіон.
Гравець Атлетіко Жуан Фелікс засмучений, що втратив місце у стартовому складі іспанського клубу.
Про це повідомляє La Razón.
Фелікс розглядає відхід з мадридського клубу в зимове трансферне вікно.
Футболіст вважає своє становище у команді неприйнятним та думає, що воно не зміниться, оскільки Сімеоне, за його прогнозом, тренуватиме Атлетіко й в наступному сезоні.
💥 Informa @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 12, 2022
💣 Joao Felix valora salir del @Atleti en enero
🤔 Intuye que Simeone va a seguir en el banquillo la próxima temporada y ve su situación insostenible
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/9kAEV1DRRg