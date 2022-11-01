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Манчестер Юнайтед підготував новий контракт для Рашфорда

Сьогодні 12:52 129 0
Маркусом Рашфорд може отримати новий контракт
Манчестер Юнайтед підготував новий контракт для Рашфорда
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери, #Маркус Рашфорд

Джерело - tribuna.com.

Манчестер Юнайтед хоче підписати новий контракт з Маркусом Рашфордом до нового року або скористатися можливістю пролонгації попередньої угоди ще на рік.

Про це повідомляє Daily Mail.

Нинішній контракт футболіста та клуба чинний до літа 2023 року. Пункт про можливість продовження контракту ще на рік є в угоді майже кожного футболіста манкуніанців.

Юнайтед сподівається підписати новий контракт з Рашфордом до січня, але завадити цьому може чемпіонат світу у Катарі.

Якщо плани МЮ не здійсняться, то клуб скористається опції продовження контракту ще на рік, аби уникнути інтересу інших клубів до Маркуса та підготувати нову пропозицію.

Головний тренер команди Ерік тен Гаг вважає Решфорда центральною фігурою у команді.

У 15 матчах цього сезону Маркус Решфорд забив 7 голів та віддав 3 асисти.

Раніше Рашфорд забив 100 голів за Манчестер Юнайтед.

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