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Спаллетті: Ліверпуль у повному порядку

Сьогодні 08:38 145 0
Лучано Спаллетті прокоментував матч з Ліверпулем
Спаллетті: Ліверпуль у повному порядку
Фото - gettyimages
#Ліверпуль, #Наполі, #Спаллетті

Джерело - sport.ua.

Наполі буде важко повторити результат першого матчу з Ліверпулем.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Лучано Спаллетті.

"Я начебто читав, що Клопп сказав, ніби вони не думають про перемогу з рахунком 4:0. Думаю, він сказав це цілком серйозно. Але надмірні компліменти іноді служать для того, щоб підняти вас і дати можливість завдати удару.

З іншого боку, у критичних зауваженнях, якщо вони коректні, завжди можна знайти підказки до того, як стати кращим.

Ліверпуль у повному порядку, не дозволяйте результату останнього матчу з Лідсом ввести себе в оману. Я дивився на цю гру, як і попередні. Я бачив той самий Ліверпуль, що й завжди. Зрозуміло, якщо не реалізувати десять моментів, як у минулій грі, то з результатом будуть проблеми.

Ми приймаємо компліменти, якщо вони від щирого серця, але не компліменти приводять вас на вершину таблиці. Ми знаємо, що нам буде тяжко. Нам треба бути собою, тією командою, що була у першому матчі, хоча повторити гру майже неможливо.

Є велика різниця між першим і другим місцем у групі Ліги чемпіонів, тому давати відповідь на запитання про те, чи хочемо ми перемогти, немає необхідності", - відзначив Спаллетті.

Нагадаємо, керівництво Ліверпуля довіряє Клоппу.

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