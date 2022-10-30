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Дніпро-1 мінімально переміг Чорноморець у 10 турі УПЛ

Сьогодні 14:52 324 0
Єдиний гол у матчі забив Олександр Піхальонок
Дніпро-1 мінімально переміг Чорноморець у 10 турі УПЛ
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 здобув мінімальну перемогу над Чорноморцему межах 10-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі забив Олександр Піхальонок.

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 30 жовтня

СК Дніпро-1 - Чорноморець 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 23 Піхальонок

Дніпро-1: Валеф, Бузанелло, Сарапій, Сваток, Адамюк, Амаш (Когут 78), Бабенко, Рубчинський (Логінок 90+1), Піхальонок (Балулі 85), Назаренко, Довбик

Чорноморець: Непогодов, Єрмаков, Манджрекар, Селін (Салюк 74), Путря (Штогрин 84), Кравченко, Політило (Кубемба 84), Брагару, Бобко, Бадібанга (Наумець 43), Гладкий

Жовті картки: Сваток 19, Бадібанга 40, Гладкий 43, Сарапій 72

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