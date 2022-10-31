Колос переграв Верес у 10 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У 10 турі УПЛ Колос вдома обіграв Верес.
Матч завершися з рахунком 2:0.
Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 31 жовтня
Колос - Верес 2:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 68 Ільїн, 2:0 - 76 Чоботенко
Попередження: Оріховський, 18, Зозуля, 19 - Дахновський, 63, Когут, 65, Курко, 90+1
Колос: 25.Волинець, 44.Чоботенко, 21.Новак, 24.Зозуля, 29.Ємець, 14.Мілько-к, 9.Смирний (11.Ісаєнко, 80), 27.Кузик (50.Болбат, 67), 10.Оріховський (90.Богданов, 75), 69.Ільїн, 7.Лисенко (23.Попов, 66).
Запасні: 72.Фесюн, 33.Маханьков, 35.Золотов, 15.Чорноморець, 3.Гончаренко, 99.Задоя, 8.Велетень, 19.Соловйов.
Верес: 47.Когут-к, 2.Гагун, 95.Курко, 3.Вовченко, 42.Пасіч Є., 10.Кльоц (15.Лебеденко, 78), 29.Кучеров, 11.Дахновський, 25.Шарай С. (9.Шестаков, 85), 77.Шарай В., 89.Гайдучик (7.Сергійчук, 71).
Запасні: 1.Ющишин, 71.Шестаков, 33.Мірошник, 99.Квасний, 44.Поворознюк, 78.Коркодим.
Раніше СК Дніпро-1 здолав одеський Чорноморець у 10 турі УПЛ.