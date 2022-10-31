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Колос переграв Верес у 10 турі УПЛ

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Колос перервав чотириматчеву серію без перемог в УПЛ
Колос переграв Верес у 10 турі УПЛ
#Верес, #Колос, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 10 турі УПЛ Колос вдома обіграв Верес.

Матч завершися з рахунком 2:0.

Чемпіонат України - УПЛ

10 тур, 31 жовтня

Колос - Верес 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 68 Ільїн, 2:0 - 76 Чоботенко

Попередження: Оріховський, 18, Зозуля, 19 - Дахновський, 63, Когут, 65, Курко, 90+1

Колос: 25.Волинець, 44.Чоботенко, 21.Новак, 24.Зозуля, 29.Ємець, 14.Мілько-к, 9.Смирний (11.Ісаєнко, 80), 27.Кузик (50.Болбат, 67), 10.Оріховський (90.Богданов, 75), 69.Ільїн, 7.Лисенко (23.Попов, 66).

Запасні: 72.Фесюн, 33.Маханьков, 35.Золотов, 15.Чорноморець, 3.Гончаренко, 99.Задоя, 8.Велетень, 19.Соловйов.

Верес: 47.Когут-к, 2.Гагун, 95.Курко, 3.Вовченко, 42.Пасіч Є., 10.Кльоц (15.Лебеденко, 78), 29.Кучеров, 11.Дахновський, 25.Шарай С. (9.Шестаков, 85), 77.Шарай В., 89.Гайдучик (7.Сергійчук, 71).   

Запасні: 1.Ющишин, 71.Шестаков, 33.Мірошник, 99.Квасний, 44.Поворознюк, 78.Коркодим. 

Раніше СК Дніпро-1 здолав одеський Чорноморець у 10 турі УПЛ.

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