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Яремчук посварився з головним тренером Брюгге

Сьогодні 11:25 174 0
Яремчук посварився з головним тренером Брюгге
#Брюгге, #Роман Яремчук

Джерело - xsport.ua.

Нападник Брюгге Роман Яремчук посварився з головним тренером команди Карлом Хофкенсом.

Про це повідомляє Het Laatste Nieuws.

На вчорашньому тренуванні 28 жовтня Яремчук висловив невдоволення тренеру з того приводу, що не вийшов в основному складі Брюгге на матч з Порту (0:4) в 5 турі Ліги чемпіонів. Цей матч вже не вирішував турнірних завдань для клубу, який і так вийшов в плей-оф.

У зв'язку з цим Хофкенс не включив Яремчука в заявку на матч чемпіонату Бельгії з Остенде, який відбудеться сьогодні, 29 жовтня.

Нагадаємо Брюгге купив Яремчука у Бенфіки за 16 мільйонів євро влітку, але форвард ніяк не може пробитися до основного складу нової команди.

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