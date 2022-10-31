Погба ризикує пропустити ЧС-2022

Джерело - tribuna.com.
Хавбек Ювентуса Поль Погба отримав нову травму.
Про це повідомляє GIFN з посиланням на La Gazzetta dello Sport.
Участь француза на чемпіонаті світу - малоймовірна.
Погба почав тренуватись з першою командою Ювентуса і отримав нове пошкодження. У нього травма м'яза стегна правої ноги. Він відновлювався від пошкодження плеснової кістки лівої ноги.
Зазначається, що лише чудо дозволить хавбеку взяти участь у ЧС.
Найближчим часом буде проведено дослідження, щоб зрозуміти, чи зможе француз виступити на Мундіалі з середини турніру. Клуб сподівається, що це лише випадок тренувального перевантаження і нічого серйознішого.
ЧС стартує 21 листопада.
Раніше повідомлялося, що Погба встигне відновитися до чемпіонату світу-2022.