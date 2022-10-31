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Погба ризикує пропустити ЧС-2022

Сьогодні 10:25 173 0
Погба знову травмувався
Погба ризикує пропустити ЧС-2022
Фото - gettyimages
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - tribuna.com.

Хавбек Ювентуса Поль Погба отримав нову травму.

Про це повідомляє GIFN з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Участь француза на чемпіонаті світу - малоймовірна.

Погба почав тренуватись з першою командою Ювентуса і отримав нове пошкодження. У нього травма м'яза стегна правої ноги. Він відновлювався від пошкодження плеснової кістки лівої ноги.

Зазначається, що лише чудо дозволить хавбеку взяти участь у ЧС.

Найближчим часом буде проведено дослідження, щоб зрозуміти, чи зможе француз виступити на Мундіалі з середини турніру. Клуб сподівається, що це лише випадок тренувального перевантаження і нічого серйознішого.

ЧС стартує 21 листопада.

Раніше повідомлялося, що Погба встигне відновитися до чемпіонату світу-2022.

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