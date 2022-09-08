Погба встигне відновитися до чемпіонату світу-2022

Хавбек Ювентуса та збірної Франції Поль Погба успішно переніс операцію на меніску.

Про це повідомляє L’Équipe.

"За погодженням з лікарями Ювентуса ми вказали необхідний час у 8 тижнів, щоб Погба міг повернутися в команду і відновити колективні тренування. Це орієнтовний час. Після цього потрібно оцінити умови та реакції, коли він почне давати навантаження на ногу", - сказав лікар Роберто Россі.