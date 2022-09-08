Головне
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:11 1863
Дніпро-1 прийматиме АЗ, Кельн завітає в гості до Ніцци: розклад матчів 1 туру Ліги конференцій
Сьогодні 08:44 268
Динамо зіграє з Фенербахче, МЮ прийматиме Реал Сосьєдад: розклад матчів 1 туру Ліги Європи
Сьогодні 08:11 441
Україна поступилась Словенії у чвертьфіналі ЧС-2022
Вчора 23:59 1581
Наполі розгромив Ліверпуль, Баварія обіграла Інтер. Результати 1 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:59 740
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:32 7744
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Вчора 22:11 10196 1
Проценко - четвертий у фіналі Діамантової ліги-2022
Вчора 20:37 359
Зірковий український режисер Мула презентував фільм Нація футболу
Вчора 19:53 619
War story: Путін цілиться в український спорт
Вчора 16:14 3003
Прямі трансляції

Погба встигне відновитися до чемпіонату світу-2022

Сьогодні 08:58 259 0
Хавбек переніс операцію
Погба встигне відновитися до чемпіонату світу-2022
#Ювентус, #Поль Погба, #Збірна Франції з футболу

Джерело - L'Équipe.

Хавбек Ювентуса та збірної Франції Поль Погба успішно переніс операцію на меніску.

Про це повідомляє L’Équipe.

"За погодженням з лікарями Ювентуса ми вказали необхідний час у 8 тижнів, щоб Погба міг повернутися в команду і відновити колективні тренування. Це орієнтовний час. Після цього потрібно оцінити умови та реакції, коли він почне давати навантаження на ногу", - сказав лікар Роберто Россі.

Орієнтовно Погба зможе повернутися до тренувань на початку листопада, за три тижні до початку ЧС-2022.

Нагадаємо, що Погба травмувався на тренуванні Ювентуса.

Коментарі ()
Популярне зараз
Касаткіна: Я згодна з баном національних команд росії Касаткіна: Я згодна з баном національних команд росії 2246
War story: Путін цілиться в український спорт War story: Путін цілиться в український спорт 3003
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 10196 1
Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи Динамо втратило голкіпера перед стартовим матчем у Лізі Європи 2932
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 3124
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 7744
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9199 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13438
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 15567
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1458
Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому Як грали договірні матчі в українському футболі 25 років тому 17471 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 50947 1