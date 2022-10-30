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Динамо - Кривбас 3:1: огляд матчу

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Буяльський оформив дубль у звітному матчі
Динамо - Кривбас 3:1: огляд матчу
#Динамо Київ, #Кривбас

Джерело - Чемпіон.

У матчі 10-го туру української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало перемогу над Кривбасом. 

Чемпіонат України - УПЛ
10 тур, 30 жовтня

Динамо - Кривбас 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 20 Ванат. 2:0 - 24 Буяльський, 2:1 - 45+2 Дебелко, 3:1 - 59 Буяльський

Динамо: Руслан Нещерет, Денис Попов, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Кахім Перріс 64), Владислав Ванат, Віктор Циганков, Денис Гармаш (Джостін Лонвейк 70), Олександр Караваєв (Костянтин Вівчаренко 64), Олександр Тимчик (Томаш Кендзьора 64), Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Володимир Шепелєв 82)

Кривбас: Богдан Сарнавський, Ріфет Капіч, Дмитро Хомченовський, Микита Татарков (Тимур Кораблін 35, Денис Устименко 87), Володимир Якімець, Драган Ловріч, Роман Дебелко, Євген Банада (Денис Шевченко 67), Дмитро Семенов, Іван Дібанго, Максим Задерака (Артур Микитишин 67)

Попередження: Олександр Тимчик 38, Денис Гармаш 44 - Іван Дібанго 58

Нереалізований пенальті: Віктор Циганков 58

Раніше СК Дніпро-1 здолав одеський Чорноморець у 10 турі УПЛ.

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