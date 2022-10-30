Де Дзербі: путін вирішив забрати у мене Шахтар

Джерело - The Athletic.
Головний тренер Брайтона Робрето Де Дзербі покинув Шахтар через путіна.
Про це італієць розповів після розгрому Челсі (1:4).
"Я дуже радий за себе та за свій штаб, тому що ми пережили вісім справді важких місяців. У мене вже була команда - Шахтар. Чудова команда, яку путін вирішив у мене забрати. Я знайшов іншу команду, я повинен бути вдячний гравцям Брайтона та клубу за те, як вони прийняли мене, і як я відчув себе з першого моменту, коли вони довіряють мені".
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"Це була велика втрата, тому що я втратив команду, яка у мене вже була. Знову знайти сім’ю, атмосферу, яка дозволяє тобі почуватися частиною навколишнього середовища, це щось дуже приємне, і я маю бути дуже вдячним Брайтону", - сказав Де Дзербі.