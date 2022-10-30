Де Дзербі: путін вирішив забрати у мене Шахтар

Головний тренер Брайтона Робрето Де Дзербі покинув Шахтар через путіна.

Про це італієць розповів після розгрому Челсі (1:4).

"Я дуже радий за себе та за свій штаб, тому що ми пережили вісім справді важких місяців. У мене вже була команда - Шахтар. Чудова команда, яку путін вирішив у мене забрати. Я знайшов іншу команду, я повинен бути вдячний гравцям Брайтона та клубу за те, як вони прийняли мене, і як я відчув себе з першого моменту, коли вони довіряють мені".