Гвардіола: Де Дзербі – найбільший приклад для всіх тренерів

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі є найбільшим прикладом для всіх тренерів.

Про це розповів наставник Ман Сіті Жузеп Гвардіола.

"Ми бачилися 2-3 рази, в основному говорили про футбол. Я дуже щасливий, що він тут. Бачив останні матчі – Брайтон вже грає так, як він хоче. Його вплив в Англії буде масовим. Я привітав Роберто через телефон, коли його призначили, але після цього не розмовляли.

Він грає у неймовірному стилі, Де Дзербі – італієць, а вони мають успіх з національними збірними. На прикладі Сассуоло – якщо ви хочете діяти по-своєму, то зможете це зробити, якщо бажатимете цього на 100%. Він є найбільшим прикладом для всіх тренерів", – сказав Гвардіола.