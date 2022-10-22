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Гвардіола: Де Дзербі – найбільший приклад для всіх тренерів

Сьогодні 15:10 76 0
Гвардіола поділився очікуваннями від протистояння з Брайтоном Роберто Де Дзербі.
Гвардіола: Де Дзербі – найбільший приклад для всіх тренерів
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брайтон, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Роберто Де Дзербі

Джерело - tribuna.com.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі є найбільшим прикладом для всіх тренерів.

Про це розповів наставник Ман Сіті Жузеп Гвардіола.

"Ми бачилися 2-3 рази, в основному говорили про футбол. Я дуже щасливий, що він тут. Бачив останні матчі – Брайтон вже грає так, як він хоче. Його вплив в Англії буде масовим. Я привітав Роберто через телефон, коли його призначили, але після цього не розмовляли.

Він грає у неймовірному стилі, Де Дзербі – італієць, а вони мають успіх з національними збірними. На прикладі Сассуоло – якщо ви хочете діяти по-своєму, то зможете це зробити, якщо бажатимете цього на 100%. Він є найбільшим прикладом для всіх тренерів", – сказав Гвардіола.

Нагадаємо, Манчестер Сіті – найкращий клуб року.

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