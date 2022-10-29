Гвардіола: Не можу сказати жодного поганого слова про Зінченка

Гравці, які покинули Манчестер Сіті влітку, заслужили право вибору.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Рахім Стерлінг, Олександр Зінченко та Габріел Жезус – заслужили право вибору. Якби вони не пішли до Челсі чи Арсеналу, то залишилися б тут. Вони повинні грати у топ-клубах. Ми хочемо, щоб у них залишилися гарні спогади про час, проведений в Манчестер Сіті, про людей, які піклувалися про них та їхні сім'ї тут.

Хто ми такі, щоб казати: "Туди ти перейти не можеш?" Мені це не подобається. Ми зробили неймовірні трансфери, тому всі щасливі. Я не можу сказати жодного поганого слова про них. Завдяки їхній грі ми стали тим клубом, яким є. Джо Харт, Давід Сілва, Венсан Компані... Завдяки цим людям ми стали таким клубом", - відзначив Гвардіола.