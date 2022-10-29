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Гвардіола: Не можу сказати жодного поганого слова про Зінченка

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Гвардіола прокоментував той факт, що влітку клуб продав ряд ключових гравців прямим конкурентам – Арсеналу та Челсі
Гвардіола: Не можу сказати жодного поганого слова про Зінченка
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Олександр Зінченко, #Манчестер Сіті

Джерело - sport.ua.

Гравці, які покинули Манчестер Сіті влітку, заслужили право вибору.

Про це розповів головний тренер Сіті Жузеп Гвардіола.

"Рахім Стерлінг, Олександр Зінченко та Габріел Жезус – заслужили право вибору. Якби вони не пішли до Челсі чи Арсеналу, то залишилися б тут. Вони повинні грати у топ-клубах. Ми хочемо, щоб у них залишилися гарні спогади про час, проведений в Манчестер Сіті, про людей, які піклувалися про них та їхні сім'ї тут.

Хто ми такі, щоб казати: "Туди ти перейти не можеш?" Мені це не подобається. Ми зробили неймовірні трансфери, тому всі щасливі. Я не можу сказати жодного поганого слова про них. Завдяки їхній грі ми стали тим клубом, яким є. Джо Харт, Давід Сілва, Венсан Компані... Завдяки цим людям ми стали таким клубом", - відзначив Гвардіола.

Раніше Артета назвав терміни повернення Зінченка.

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