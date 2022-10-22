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Артета: Зінченко повернеться дуже скоро

Сьогодні 10:37 63 0
Мікель Артета розповів про стан здоров'я Олександра Зінченка
Артета: Зінченко повернеться дуже скоро
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Олександр Зінченко, #Арсенал Лондон

Джерело - arsenal.com.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відновлюється і незабаром повернеться на поле.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Мікель Артета.

"Я думаю, що він близький до повернення. Йому стає все краще і краще, і він справді добре прогресує. Зінченко мав проблеми через травму, яку він отримав на початку сезону, на жаль. Але, знаючи Алекса, він повернеться незабаром. Чи зіграє у найближчому матчі, я не можу зараз сказати. Ми завжди беремо його до уваги", - сказав Артета.

Зінченко пропустив через травму п'ять останніх матчів "канонірів".

Раніше Артета сказав, що Олександр повернеться до початку чемпіонату світу-2022.

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