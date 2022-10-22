Український захисник Арсенала Олександр Зінченко відновлюється і незабаром повернеться на поле.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Мікель Артета.

"Я думаю, що він близький до повернення. Йому стає все краще і краще, і він справді добре прогресує. Зінченко мав проблеми через травму, яку він отримав на початку сезону, на жаль. Але, знаючи Алекса, він повернеться незабаром. Чи зіграє у найближчому матчі, я не можу зараз сказати. Ми завжди беремо його до уваги", - сказав Артета.