Баварія знищила Майнц, Лейпциг переміг Баєр: Результати 12 туру Бундесліги

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Відбулися матчі 12-го туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
12 тур, 29 жовтня
Баварія - Майнц 6:2 (3:1)
Голи: 1:0 - 5 Гнабрі, 2:0 - 28 Мусіала, 3:0 - 43 Мане, 3:1 - 45+4 Відмер, 4:1 - 58 Горецка, 5:1 - 79 Тель, 5:2 - 82 Інгвартсен, 6:2 - 86 Чупо-Мотінг
Вольфсбург - Бохум 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 27 Нмеча, 2:0 - 35 Баку, 3:0 - 58 Нмеча, 4:0 - 80 Вінд
Лейпциг - Баєр 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Нкунку, 2:0 - 83 Вернер
Штутгарт - Аугсбург 2:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 4 Ніделехнер, 1:1 - 15 Гірассі, 2:1 - 90+1 Антон
19:30. Вердер - Боруссія М