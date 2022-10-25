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Зарплата Мессі може завадити ПСЖ продовжити з ним контракт

Сьогодні 19:57 162 0
Аргентинець поки не готовий дати відповідь та сфокусований на підготовці до ЧС-2022
Зарплата Мессі може завадити ПСЖ продовжити з ним контракт
#Ліонель Мессі, #ПСЖ, #Чемпіонат світу-2022 з футболу

Джерело - Le Parisien.

ПСЖ планує продовжити контракт з нападником команди Ліонелем Мессі.

Про це повідомляє Le Parisien.

Сам аргентинець поки не готовий дати відповідь та сфокусований на підготовці до ЧС-2022, проте зазначається, що він нібито не проти залишитися в клубі.

При цьому зарплата 35-річного футболіста може стати проблемою у перемовинах з парижанами.

Мессі отримує 41 мільйон євро на рік, а керівництво ПСЖ стурбоване через втрати у розмірі 350 мільйонів євро минулого сезону.

Футбольний радник Луїш Кампуш та президент Нассер Аль-Хелайфі працюватимуть над цим питанням, вони хочуть зберегти Ліонеля в команді.

Раніше Зідан анонсував відновлення тренерської роботи.

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