Зарплата Мессі може завадити ПСЖ продовжити з ним контракт

Джерело - Le Parisien.
ПСЖ планує продовжити контракт з нападником команди Ліонелем Мессі.
Про це повідомляє Le Parisien.
Сам аргентинець поки не готовий дати відповідь та сфокусований на підготовці до ЧС-2022, проте зазначається, що він нібито не проти залишитися в клубі.
При цьому зарплата 35-річного футболіста може стати проблемою у перемовинах з парижанами.
Мессі отримує 41 мільйон євро на рік, а керівництво ПСЖ стурбоване через втрати у розмірі 350 мільйонів євро минулого сезону.
Футбольний радник Луїш Кампуш та президент Нассер Аль-Хелайфі працюватимуть над цим питанням, вони хочуть зберегти Ліонеля в команді.