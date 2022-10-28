Павелко має процесуальний статус свідка.

Джерело - Football Hub.

18 жовтня у будинку президента УАФ Андрія Павелка відбувся обшук.

Про це повідомляє Football Hub.

Обшук було проведено на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання Павелка з метою відшкодування та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання посадовими особами УАФ своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

Павелко має процесуальний статус свідка.

Запит до Національної поліції було надіслано 27 жовтня, а відповідь надійшла вже 28-го. Запит направив перший віцепрезидент громадської спілки Асоціація футболу м. Києва Віктор Старовойт. Запит розглянув слідчий Вадим Яцута.

Раніше Павелко спростував інформацію про підозру в кримінальному провадженні.