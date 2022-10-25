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Павелко спростував інформацію про підозру в кримінальному провадженні

Сьогодні 20:42 160 0
Президент УАФ розповів про можливе отримання підозри
Павелко спростував інформацію про підозру в кримінальному провадженні
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Максим Павленко

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.

Андрій Павелко не отримає підозру в кримінальному провадженні після приїзду в Україну.

Про це президент УАФ розповів журналісту Костянтину Андріюку.

"Андрій Павелко запевнив, що зовсім скоро повертається із закордонного відрядження і без жодних хвилювань. Запевнив, не чекає ніякої підозри і нічого подібного не боїться. Кілька разів в ході розмови наголосив, що за цим стоїть російський слід, який на його думку хоче розсварити український футбол".

  Андріюк: Павелка в Україні чекає підозра в кримінальному провадженні

"На моє уточнююче запитання, чи були в нього вдома обшуки, категорично відповів ні. Даю цей текст, заради двобічної подачі інформації. У цій історії я пообіцяв Павелку бути максимально об'єктивним". 

  Читайте: Павелко відреагував на вручення підозри Запісоцькому

"P. S. У мене справді є інформація про те що підозра Павелку в Україні готується. І від цього я не відхрещуюся. Чи справдиться це - побачимо вже зовсім скоро!", - підсумував Андріюк.

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