Павелко спростував інформацію про підозру в кримінальному провадженні

Джерело - АНДРІЮК ONLINE.
Андрій Павелко не отримає підозру в кримінальному провадженні після приїзду в Україну.
Про це президент УАФ розповів журналісту Костянтину Андріюку.
"Андрій Павелко запевнив, що зовсім скоро повертається із закордонного відрядження і без жодних хвилювань. Запевнив, не чекає ніякої підозри і нічого подібного не боїться. Кілька разів в ході розмови наголосив, що за цим стоїть російський слід, який на його думку хоче розсварити український футбол".
Андріюк: Павелка в Україні чекає підозра в кримінальному провадженні
"На моє уточнююче запитання, чи були в нього вдома обшуки, категорично відповів ні. Даю цей текст, заради двобічної подачі інформації. У цій історії я пообіцяв Павелку бути максимально об'єктивним".
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"P. S. У мене справді є інформація про те що підозра Павелку в Україні готується. І від цього я не відхрещуюся. Чи справдиться це - побачимо вже зовсім скоро!", - підсумував Андріюк.