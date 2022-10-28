Мудрик встановив вражаючий рекорд у матчі Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став новим рекордсменом "гірників" у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

У грі проти Селтіка Мудрик зумів розвинути швидкість 36,6 км/год.

Цей показник став рекордним у Шахтарі від моменту відстежування. Попередня максимальна швидкість, яку розвивали гравці Шахтаря, становила 34,9 км/год.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик зіграв за Шахтар 11 матчів. Забив 6 голів і віддав 7 асистів (у Лізі чемпіонів – 5 поєдинків, 3 голи, 2 передачі). Контракт українця з "гірниками" розрахований до кінця 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Валенсія відмовилася купувати Мудрика.