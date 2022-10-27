Валенсія відмовилася купувати Мудрика

Клуб не влаштувала трансферна вартість

Іспанській Валенсії пропонували підписати півзахисника донецького Шахтаря та національної збірної України Михайла Мудрика.

Про це повідомляє plazadeportiva.

Оточення 21-річного футболіста зв'язувалося з іспанським клубом улітку, коли намагалося працевлаштувати Мудрика в Європі через війну в Україні.

Валенсія відмовилася підписувати Мудрика, оскільки вважає космічною його вартість. Нагадаємо, Шахтар оцінює Михайла в понад 50 мільйонів євро.

Зазначимо, що у цьому сезоні Мудрик забив 3 м'ячі і зробив 2 асисти в п'яти матчах Ліги чемпіонів.