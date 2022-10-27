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Динамо завдяки дублю Гармаша уникнуло поразки від АЕКа, але вилетіло з єврокубків

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Динамо завдяки дублю Гармаша уникнуло поразки від АЕКа, але вилетіло з єврокубків
#Динамо Київ, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

У матчі 5-го туру Ліги Європи 2022/23 з футболу київське Динамо на виїзді зіграло внічию з АЕКом (Ларнака, Кіпр).

Матч завершився з рахунком 3:3. На 26-ій хвилині Альтман забив неймовірний гол у ворота киян. А наприкінці тайму Ванат з передачі Буяльського зрівняв рахунок. У другому таймі господарі забили ще два голи. На що кияни відповіли дублем Гармаша. Зігравши внічию, Динамо втратило всі шанси на єврокубкову весну.

Ліга Європи 2022/23
Груповий етап
5 тур, 27 жовтня

АЕК (Ларнака, Кіпр) - Динамо (Україна) 3:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 26 Альтман, 1:1 - 45+1 Ванат, 2:1 - 53 Лопес, 3:1 - 72 Альтман, 3:2 - 82 Гармаш, 3:3 - 90+2 Гармаш

АЕК: Кенан Пірич, Ненад Томовіч, Луїш Густаву, Імад Фараж (Кіпрос Хрістофору 84), Рафаел Лопеш (Рафаїл Мамас 66), Роберто Росалес (Мікель Гонсалес 88), Пере Понс, Нікос Енглезу, Адам Дьюрчо (Гіоргос Наум 89), Омрі Альтман (Віктор Олатунджі 83), Хрвое Мілічевич

Динамо: Руслан Нещерет, Костянтин Вівчаренко, Сергій Сидорчук, Владислав Кабаєв (Денис Гармаш 65), Володимир Шепелєв (Самба Діалло 83), Владислав Ванат (Артем Бесєдін 83), Віктор Циганков, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Віталій Буяльський (Кахім Перріс 76), Олександр Сирота

Попередження: Роберто Росалес 79 - Володимир Шепелєв 35, Сергій Сидорчук 54, Віктор Циганков 55, Ілля Забарний 69, Самба Діалло 85

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