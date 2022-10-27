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У Шахтарі назвали ціну на Мудрика

Сьогодні 10:25 282 0
Карло Ніколіні розповів про погляди клубу на вартість потенційного трансферу Михайла Мудрика.
У Шахтарі назвали ціну на Мудрика
#Футбольні трансфери, #Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - sport.ua.

Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик може коштувати понад 100 млн євро.

Про це розповів помічник директора з футболу донецького клубу Карло Ніколіні.

"На Мудрика зараз спрямовані всі погляди, але я кажу, що італійці завжди приходять пізніше. Нині вони можуть лише спостерігати, але раніше могли щось зробити. Італійці надсилають низькі пропозиції, ми навіть не сідаємо за стіл переговорів. Є багато покупців з Англії, є клуб з Іспанії, а також із Франції, але тепер потрібно багато грошей, щоб його купити. Разом із Мбаппе, Леао та Вінісіусом Мудрик є найсильнішим гравцем на цій позиції.

Чи вистачить 40 мільйонів, щоб його купити? Ми не вестимемо переговори навколо такої суми. Навіть якщо буде п'ятдесят мільйонів, ми не подзвонимо президенту, щоби розповісти про пропозицію. Ми цінуємо Мудрика більше, ніж Антоні з Манчестер Юнайтед, за якого заплатили 100 мільйонів. Інтерес з боку Арсенала та Манчестер Сіті? Це дві команди, які виявили інтерес до гравця. Але є й інші клуби, які здатні зробити такий трансфер. Ми не зобов'язані продавати, ми не хочемо робити феномени, ми не хочемо вимагати нереалістичні суми. Але в цій команді він є ключовим гравцем. Якщо ви хочете порівнювати його з певними гравцями, які мають значення у топ-клубах, то вам також потрібні правильні гроші", - сказав Ніколіні.

Раніше Леоненко розкритикував Мудрика.

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