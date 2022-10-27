Setanta Sports припинила співпрацю з коментатором, який коментував 2 матчі одночасно

Setanta Sports припинила співпрацю з коментатором Юрієм Кириченком.

Про це повідомляє пресслужба транслятора.

"Я працював на телеканалах Setanta Sports протягом 5 років. Разом ми пережили багато класних подій, матчів, фіналів. Мій голос вболівальники могли чути не лише під час трансляцій, а й в анонсах змагань. Тут завжди цінували високі стандарти якості. Ці стандарти близькі й мені. Чи є сенс розповідати деталі, чи обставини ситуації, яка склалася 9 жовтня? Тепер вже точно це не є необхідним. Найголовніше, що це йде всупереч високим стандартам, про які я сказав раніше.

Тому в даній ситуації було прийнято абсолютно логічне рішення, що ми маємо припинити співпрацю. Ми розстаємося друзями і це, як на мене, найголовніше", - сказав Кириченко.