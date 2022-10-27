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Український коментатор працював на двох матчах одночасно

Сьогодні 13:24 158 0
Юрій Кириченко зміг прокоментувати два матчі одночасно
Український коментатор працював на двох матчах одночасно
#Юрій Кириченко

Джерело - Чемпіон.

Український коментатор Юрій Кириченко 9 жовтня одночасно коментував матч турецької Суперліги Фенербахче ‒ Фатіх Карагюмрюк на MEGOGO та матч Бундесліги Штутгарт ‒ Уніон на Setanta.

Про це розповів український журналіст Віктор Вацко.

"Український коментатор прокоментував два футбольні матчі одночасно у прямому ефірі на двох різних каналах. Це Юрій Кириченко. Сталася ця подія 9 жовтня – о 20:00 на MEGOGO був матч Фенербахче з Карагюмрюком. О 20:30 на Setanta матч Штутгарт – Уніон Берлін. Пряма трансляція і там, і там.

Виглядало це таким чином. Там два слова сказав – пауза 30 секунд. Там два слова сказав – пауза хвилинка, і таке інше. Такого я за все життя, за всю кар'єру не бачив і не чув. Два матчі одночасно! І гонорар на Setanta і гонорар на MEGOGO. Браво, маестро", – сказав Вацко.

Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори?

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