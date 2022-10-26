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Леоненко розкритикував Мудрика

Сьогодні 18:15 810 0
Віктор Леоненко прокоментував гру Михайла Мудрика
Леоненко розкритикував Мудрика
#Віктор Леоненко, #Шахтар, #Михайло Мудрик

Джерело - dynamomania.com.

Вінгеру Шахтаря Михайло Мудрик не зробив нічого видатного у матчі проти Селтіка.

Про це розповів відомий футбольний експерт Віктор Леоненко.

"Я завжди ставитиму це питання. Команді, яка обороняється всіма силами через п'ять хвилин після пропущеного голу, б'ють з центру поля по центру, і ми не встигаємо навіть накрити. Вже мовчу, що там хтось мав бути. Це мене завжди дивує. Трубін врятував.

По суті він нічого такого не зробив. Зробив усе вірно. Запитання до оборони. Настільки він її налякав, швидкість налякала досвідчених гравців. Вони робили зазор на п'ять і більше метрів. Пішов праворуч, усі пласуються, дивляться, бо дуже небезпечно – біжить реактивний. І чудовий удар під штангу.

Ведмедик 60-80. Завжди хвалитиму, якщо правильно робитимеш. Але не забудь, що ти зробив те, що робити все. Не обвів 15 людей, забив п'ятою, пішов каву пити, потім повернувся і запитав: А ще треба забивати? Не хвалися цим, нічого такого не зробив, крім того, що команда вийшла в євровесну", - відзначив Леоненко.

Нагадаємо, Мудрик - найкращий гравець Шахтаря у матчі із Селтіком.

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