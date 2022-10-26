Барселона поступилась Баварії, Ліверпуль розгромив Аякс: Результати 5 туру Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі 5 туру Ліги Чемпіонів.
Український нападник Брюгге Роман Яремчук матч проти Порту провів на лаві запасних.
Брюгге - Порту 0:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 33 Таремі, 0:2 - 57 Еванільсон, 0:3 - 60 Еустакіо, 0:4 - 70 Таремі
Інтер - Вікторія Пльзень 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 35 Мхітарян, 2:0 - 42 Джеко, 3:0 - 66 Джеко, 4:0 - 87 Лукаку
Айнтрахт Франкфурт - Марсель 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 3 Камада, 1:1 - 22 Гендузі, 2:1 - 27 Муані
Атлетіко - Баєр 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 9 Діабі, 1:1 - 22 Карраско, 1:2 - 29 Гадсон-Одой, 2:2 - 50 Де Пауль
Аякс - Ліверпуль 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 42 Салах, 0:2 - 49 Нуньєс, 0:3 - 52 Елліотт
Барселона - Баварія 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 10 Мане, 0:2 - 31 Чупо-Мотінг, 0:3 - 90+5 Павар
Наполі - Рейнджерс 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 11 Сімеоне, 2:0 - 16 Сімеоне, 3:0 - 80 Естігор
Тоттенгем - Спортінг 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 22 Едвардс, 1:1 - 80 Бентанкур